Okan Buruk için olay iddia! Peşindeki 3 takım belli oldu

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktöre yurt dışından 3 takımın talip olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 23:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 23:56
Galatasaray'da üst üste dördüncü sezonunu geçiren Okan Buruk için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda art arda şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk'a 3 takımın ilgi gösterdiği öne sürüldü.

İtalyan basını, Okan Buruk'un başındaki 3 takımı duyurdu.

TOTTENHAM İDDİASI

Tuttomercato'nun haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın gelecek sezon hem kadro yapısını hem de oyun felsefesini tamamen yenilemeyi planladığı belirtildi.

Tottenham'ın teknik direktörlük görevi için liste başında Okan Buruk'u tuttuğu aktarıldı.

LAZIO PEŞİNDE

Okan Buruk için Tottenham'ın yanı sıra Serie A'dan Lazio'nun da ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Lazio'nun futbolculuk döneminde Serie A tecrübesi olan Okan Buruk için ısrarcı olduğu belirtildi.

AL ITTIHAD NABIZ YOKLADI

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da Okan Buruk'u ikna etmek için nabız yokladığı ifade edildi.

52 yaşındaki teknik direktörün Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.