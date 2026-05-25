Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! Cimbom’dan istediği para belli oldu

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Cimbom'un 4 milyon Euro önerdiği Arjantinli futbolcunun maaş talebi ve sözleşme süresine dair isteği belli oldu.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 24.05.2026 22:06 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 07:00
TFF'nin yabancı kuralını 10+4 şeklinde açıklaması üzerine Galatasaray, transferde frene bastı ve Mauro Icardi'nin cevabını beklemeye başladı.

Başkan Dursun Özbek, takımda kalmasını istediği Mauro Icardi'ye temsilcisi Elio Pino aracılığıyla teklifini iletmişti.

4 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro kazanan Arjantinli'ye 4 milyon Euro bütçe ayırdı.

Japonya'ya tatile giden Icardi'nin ise hem ücret hem de süre alarak beklentisi daha yüksek.

Arjantinli yıldızın, Galatasaray'dan talebinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

EN AZ 2 SENELİK İSTEDİ

33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme isterken, menajeri de masadaki 4 milyon Euro'yu yeterli görmüyor.

Okan Buruk'un 'kalmalı' şeklinde raporu olmadığı Icardi için Galatasaray cephesi teklifini revize etmeyecek.

Talipleri olan Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Arjantinli yıldız, 77 golle Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 0.57'lik gol ortalaması yakaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
