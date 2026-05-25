Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! Cimbom’dan istediği para belli oldu

TFF'nin yabancı kuralını 10+4 şeklinde açıklaması üzerine Galatasaray, transferde frene bastı ve Mauro Icardi'nin cevabını beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek, takımda kalmasını istediği Mauro Icardi'ye temsilcisi Elio Pino aracılığıyla teklifini iletmişti. 4 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro kazanan Arjantinli'ye 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Japonya'ya tatile giden Icardi'nin ise hem ücret hem de süre alarak beklentisi daha yüksek. Arjantinli yıldızın, Galatasaray'dan talebinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. EN AZ 2 SENELİK İSTEDİ 33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme isterken, menajeri de masadaki 4 milyon Euro'yu yeterli görmüyor. Okan Buruk'un 'kalmalı' şeklinde raporu olmadığı Icardi için Galatasaray cephesi teklifini revize etmeyecek. Talipleri olan Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Arjantinli yıldız, 77 golle Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 0.57'lik gol ortalaması yakaladı.