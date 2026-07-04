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Okan Buruk'un gözdesi Can Uzun'dan Galatasaray'a cevap! Transferde kritik gelişme...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, transferde sessizliğini bozmak üzere. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Can Uzun için geri sayıma geçerken, Dursun Özbek görüşmelerde vites yükseltti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:49
Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, henüz resmi bir adımda bulunmadı.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

Transferde görüşülen isimlere ciddi mesai harcayan sarı-kırmızılılar, sessizliğini yakında bozmaya kararlı.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Cimbom'da yönetim, bombayı patlatmak üzere.

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Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Can Uzun için ciddi bir mesai harcayan yönetim adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

ANLAŞMAYA VARILDI

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'la kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, sarı-kırmızılılarda forma giymeyi çok isteyen genç futbolcunun 4+1 yıllık teklifi kabul ettiği ifade edildi.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

MAAŞI DA BELLİ

Milli futbolcunun Cimbom'a imza atması durumunda 2.5 milyon Euro civarında garanti ücret alacağı aktarıldı.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

30 MİLYON EURO TEKLİF

Sarı-kırmızılıların, Eintracht Frankfurt'la pazarlıklarını sürdürdüğü ve bonuslarla beraber 30 milyon euroluk teklif yapıldığı belirtildi.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

TRANSFERDE VİTES YÜKSELTİLDİ

Alman kulübünün talebinin 50 milyon Euro olduğu ifade edilirken, yönetimin 40 milyon Euroya kadar çıkmayı planladığı vurgulandı. Frankfurt'un indirime gitmesi halinde anlaşmanın sağlanacağı söyleniyor.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

DURSUN ÖZBEK DEVREDE

Öte yandan Başkan Dursun Özbek'in Can Uzun'u mutlaka transfer etmek istediği ve bu konuda ciddi şekilde fedakarlık yapılacağı da konuşuluyor.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

Can, forvet arkasında oynasa da hücum hattında birçok farklı bölgede forma giyebiliyor. Sağ kanat ve sol kanatta yer alabilen 20 yaşındaki futbolcu, forvette de şans bulduğunda etkili olabiliyor.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

PERFORMANSI

Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt formasıyla 2025 - 2026 sezonunda başarılı bir grafik çizen Can Uzun, skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

Alman kulübüyle toplamda 28 resmi maçta oynayan Can, 10 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 16 gole katkı sundu.

Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro güncel değeri olan Can'ın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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