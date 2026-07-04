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Okan Buruk'un gözdesi Can Uzun'dan Galatasaray'a cevap! Transferde kritik gelişme...
Okan Buruk'un gözdesi Can Uzun'dan Galatasaray'a cevap! Transferde kritik gelişme...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, transferde sessizliğini bozmak üzere. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Can Uzun için geri sayıma geçerken, Dursun Özbek görüşmelerde vites yükseltti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:49