Okan Buruk’un gözdesi Can Uzun’dan Galatasaray’a cevap! Transferde kritik gelişme...

TRANSFERDE VİTES YÜKSELTİLDİ

Alman kulübünün talebinin 50 milyon Euro olduğu ifade edilirken, yönetimin 40 milyon Euroya kadar çıkmayı planladığı vurgulandı. Frankfurt'un indirime gitmesi halinde anlaşmanın sağlanacağı söyleniyor.