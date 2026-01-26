Trend
Galeri
Trend Spor
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yıldızına göz koymuş! Transferde sürpriz detay...
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yıldızına göz koymuş! Transferde sürpriz detay...
Süper Lig'in ikinci yarısına Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta veda edecek isimlerle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer'in Kartal'ın yıldız futbolcusınu Manchester United'a önerdiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:42