Trend Galeri Trend Spor Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yıldızına göz koymuş! Transferde sürpriz detay...

Süper Lig'in ikinci yarısına Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta veda edecek isimlerle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer'in Kartal'ın yıldız futbolcusınu Manchester United'a önerdiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.01.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:42
Ara transfer döneminde henüz kadrosuna bir ismi katmayan Beşiktaş'ta takviye çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar; Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayırdı.

Öte yandan Beşiktaş'ta veda etmesi gündeme gelen son isim Nijeryalı orta saha oyucusu Wilfred Ndidi oldu.

Nijeryalı yıldıza Manchester United talip olurken, bu transferin perde arkasından ise sürpriz bir isim çıktı.

SOLSKJAER NDIDI'Yİ İSTEDİ

TEAMtalk'ta yer alan habere göre, siyah beyazlı takımın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer, bu transferi İngiliz devinin gündemine getiren isim oldu.

MANU İLE GÖRÜŞTÜ

Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren ManU, Michael Carrick'i takımın başına getirse de öncesinde Solskjaer'le görüşmüştü.

NDIDI DETAYI

Norveçli çalıştırıcının bu görüşmede kadro hakkındaki yorumları da istenirken, Solskjaer, Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox'a takımın bir defansif orta saha oyuncusuna daha ihtiyacı olduğuna inandığını vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ta forma giyen Ndidi'nin değerlendirilmeye değer bir oyuncu olduğunu söyledi.

HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Haberde Manchester United'ın Niijeryalı oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak henüz Beşiktaş'a resmi bir teklif sunmadığı kaydedildi.

8 MİLYON EURO'YA ALINDI

Wilfred Ndidi, geçtiğimiz yaz 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadroya dahil edilmişti.

14 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 14 karşılaşmaya çıktı ve 1,376 dakika sahada kaldı.

PERFORMANSI

Deneyimli ön libero, bu maçlarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, gol atarken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞME DURUMU

10 milyon Euro değeri bulunan Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.