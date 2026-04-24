Orkun Kökçü, Türkiye Kupası’nda hayran bıraktı! ‘Beşiktaş kupayı istiyor’

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlıların zaferini SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Mustafa Çulcu mercek altına aldı. İşte Beşiktaş – Alanyaspor maçı sonrası yapılan değerlendirmeler... FATİH DOĞAN: BAYRAM HEDİYESİ Beşiktaş'ın Avrupa çıkış vizesinin en iyi adresi olan Türkiye Kupası'nda önüne öyle bir fırsat çıktı ki tribünler kapalı gişeye oynandı. F.Bahçe ve G.Saray'ın elenişleri diğer kulvardan gelen Trabzonspor kadar Beşiktaş'ın da iştahını kabarttı. Toure ve Emirhan'ın sakatlık sonrası kendilerini bulmasıyla birlikte 11'de sahaya çıkması Beşiktaş'ın oyun planına katkı sağladı. Emirhan'ın yokluğunda oynayan Uduokhai, uyum ve tandem koordinasyonu açısından Agbadou ile sorunlar yaşıyordu. Bu noktada ciddi düzelme hissedildi. İlk 45 dakika Toure'nin golü bulması ve orta sahaya asli mevkisine kayan Olaitan'ın oyuna kattığı değer hissedildi. Sergen Yalçın'ın elindeki kadroya göre sahaya sürdüğü en iyi 11'di. İlk yarıda plan tuttu. Beşiktaş için 46-70 arası ilk yarıdaki görüntüsünden çok uzaktı. Alanya 3-4 tane tehlikeli pozisyon üretti. Emirhan'ın son anda araya girdiği pozisyon var ki gol olsa oyunun hikâyesi değişebilirdi. Beşiktaş, gole geçit vermeyince rakibinin aldığı riskleri son bölümde fırsata çevirdi ve 2 gol daha buldu. Beşiktaş, hak ettiği bir galibiyet alarak yarı finalde ligin yükselen yıldızı Konyaspor'un rakibi oldu. Beşiktaş kupayı istiyor. Bunu başarması için daha iyisini yapması gerekiyor. Dün gece Beşiktaş kazandı, Beşiktaş'ın çocukları sevindi... BÜLENT TİMURLENK: İKİ DENİZ İKİ LİMAN Ligin ikinci haftasıydı ve Sergen Yalçın'ın ilk sınavıydı, o akşam Alanya deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş 11'inden gidenler oldu, kulübeye çekilenler de. Dün sadece Orkun ile Ndidi sahadaydı o 11'den... 3 İstanbullu'dan ikisinin evine döndüğü kupayı kazanmak Beşiktaş için Avrupa bileti demek. Alanya karşısında coşkulu ama karşılarındaki beşli savunma hattını da kıracak pasları bulmakta zorlanarak başladılar. Çare kanatlardı, oyunu genişletip bekleri de yolladılar hücuma. Organize bir atakta golü atan Toure, Sergen Yalçın'ın şampiyonluk yaşadığı sezondaki 'ikinci santrforu' Larin'i anımsattı. İlk yarının Beşiktaş adına bu isabetli şutuydu. İyi mücadele eden ama üretemeyen Alanya, ikinci devrede 5 dakikalık bir dilim haricinde oyunu alamadı. Ederson ve Günay'dan sonra dün de Ertuğrul'un hatası, Alanya'nın fişini çekerken Kartal'ın maestrosu Orkun kafa golüyle tabelayı belirledi. Beşiktaş, yarı finale yürürken 519 pasta yüzde 88 isabet sağladığını ve 14 ortayla şansını zorlayan Alanya'ya karşı 20 uzaklaştırma yapıp 13 pas arası ve 9 top çalmayla rakibinin gol iştahını kestiğini söylemek lazım. Maç boyu kanadını nefis kullanan Rıdvan'ın, çok koşan Olaitan'ın ve rakip defansı sürekli hırpalayan Oh, kaptan dümendeyken gemiyi limana yanaştırdılar. Kupa için önlerinde iki açık deniz iki liman daha var. MUSTAFA ÇULCU: FİZİKSEL OLARAK HAZIRLANMIŞ Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ın tek hedefi kupa olunca muhteşem taraftarının desteği ile maça önde baskı ve iştahlı başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesini de göz önünde bulundurarak maça hızlı ve etkili başladılar. Orkun Kökçü'nün yükselen performansı, El Bilal Toure'nın hırsı ve ara transferde gelmesine rağmen Beşiktaş'a büyük bir hava katan Oh'un sürekli arayışları ve erken gelen gol öz güveni yükseltti. Bu sezon Dört Büyükler'e kök söktüren Alanyaspor ilk golden sonra risk alıp açılınca Beşiktaş'ın istediği oldu. Farklı skorla turu geçmeyi bildi. İlk yarıyı problemsiz ve iyi bir yönetimle geçen Cihan Aydın, 48'de Maestro topa basıp düşmesine, Olaitan hiçbir şey yapmamasına rağmen Beşiktaş aleyhine çaldığı faulle güldürdü. Bu da başarılı yönetimine nazar boncuğu oldu. Atletizmi yüksek olan Cihan Aydın, maça zihinsel, fiziksel olarak çok iyi hazırlanmış. Son dakikalarda Murillo-Enes didişmesinde proaktif davranışı gerçekten örnekti. Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önündeki muhteşem performansı ile övgüyü ve alkışı hak etti.