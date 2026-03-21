Orkun Kökçü, yıldız futbolcuları geride bıraktı! Büyük çıkış...

Beşiktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü, 11.28'lik oran ile Bruno Fernandes'in (12,88) ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol ve gol beklentisi üreten ikinci oyuncu oldu.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 13:49