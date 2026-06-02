Osimhen’e vize çıkmadı! Galatasaray’dan tarihi karar...

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin 'Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var' açıklaması gündeme damga vururken yıldız futbolcu, sözlerin bağlamından koparıldığını söyledi. Osimhen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim.' dedi. Özellikle Chelsea'nin ilgisi olan oyuncu için yönetime gelen resmi bir teklif bulunmuyor. Yönetim, başarılı forvetini göndermeyi aklının ucundan bile geçirmezken 75 milyon Euro'ya aldığı Osimhen için 150 milyon Euro bekliyor. Sarı-kırmızılılar bu bedelin altında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattığını şimdiden nabız yoklayan herkese söylerken, 27 yaşındaki oyuncunun da şu anda G.Saray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi. 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Victor Osimhen için kariyeri boyunca toplam 183 milyon Euro bonservis ödendi. Galatasaray'da 33 maçta süre bulan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.