ÖZEL | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu tuzağa asla düşmem!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Atletico Madrid maçı öncesi stattaki makamında sohbet yaptık… Başkan, çok öfkeliydi. Bir dokundum, bin işittim! Noktasına, virgülüne dokunmadan Sayın Özbek'in sözlerini yayınlıyorum… 'Beni yıpratmak istiyorlar. Ben bu oyunu ilk başkanlığım döneminde gördüm. Beni seçime götürüp başkanlığı kaybetmeme neden oldular. Aynı tuzağa asla düşmem. Galatasaray'ın bir başkanı, bir de yönetim kurulu var. Göreve geldiğimizden itibaren birlikte hareket ediyor, birlikte çalışıyoruz. Mehmet Özbek, Cenk Ergün ve Serdar Güzelaydın yönetiyor diyenler ortalığı karıştırmak istiyor. Bu üçlünün yönetimle yakından uzaktan ilişkileri bile yok. Sportif AŞ olarak çok büyük bir kâr elde ettik, önemli transferlere imza atıp Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır, Mauro Icardi gibi isimleri Galatasaray'a kazandırdık. Maalesef başarıyı kıskananlar var.' BONSERVİS BORCU BİTECEK Başkan Dursun Özbek, oyunculara borç olduğu iddialarına ise net yanıt verdi: 'Galatasaray oyuncularına para ödeyemiyor' diye bizi yıpratmak adına dedikodular üretiliyor. Ödemesek oyunculardan 15 Ocak'ta aldığımız borçsuzluk kağıdını UEFA'ya verebilir miydik? Yabancılar parasını almamışsa asla, 'aldık' diye imza atmaz. Ayrıca bu sezon aldığımız Osimhen, Uğurcan ve Singo dahil tüm bonservisli oyuncuların tüm ödemelerini bu sezon bitiriyoruz. Kendi imkânlarımızla Kemerburgaz'ı tamamladık, yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Transferlerimizi de yapacağız. Benim başarılarımı kıskananlar uydurma gerekçelerle hem yıpranmamı hem de taraftarla aramı açmaya çalışıyor. Ben ve yönetim tam yol projelerimize odaklandık.' SÜREN'DEN MESAJ: BAŞARIYI KISKANANLAR VAR Sağlık kontrolüm için, önceki gün Fulya Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Dilaver Özturan'ı ziyaret ettim. Bir sürprizle karşılaştım, Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren de oradaydı. KKTC Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Talat Karapelit de oradaydı. Sayın Süren ile ayaküstü Galatasaray gündemini değerlendirdik. 'Kuzu postuna bürünmüş kurtlar' başlıklı SABAH Gazetesi'ndeki yazımı okumuş ve çok beğendiğini iletti. Geriye dönerek, bana içini döktü: 'Gerçekten Galatasaray'da başarıyı kıskanan bir kitle var. Sürekli eleştiri yapmaya bayılıyorlar. Dursun başkana yapılanları bana da yaptılar. Yönetim çok başarılı ancak transferlerde daha güçlü ve profesyonel ekip ile çalışmalılar. Biz Hagi-Popescu-Taffarel-İllie transferlerini bitirdikten sonra açıkladık. Transferde gizlilik doğru yönetilmeli, çok fazla ses çıkarmamalı, imza aşamasına geldiğinde camia ile paylaşılmalı.' NOA LANG'IN REFERANSI SNEIJDER Noa Lang transferine ben 'No' dedim. Okan hoca bu oyuncuyu ısrarla istemiş. Neden hayır dedim? Napoli'de Conte ile sıkıntılar yaşayan Noa Lang'ın yedek kalmaktan hoşlanmadığını öğrenmiştim. Ama PSV'deki kalitesini de biliyorum. Bu transferde sayın Abdullah Kavukcu akıllı yol izledi. Zorunlu satın alma şartı olmadan Hollandalı oyuncuyu kiraladı. Ama perde gerisinde başka bir şey daha öğrendim. Noa Lang'ın kafasındaki tüm sorunları Sneijder'in giderdiğini öğrendim. Bir Galatasaray efsanesi olan Sneijder, vatandaşı Lang'a 'Git Galatasaray sevgisini gör, muhteşem seyirci ile tanış ve coşkulu futbolunu orada sergile' demiş. Bir ölçüde Noa Lang'a referansı Sneijder verdi.