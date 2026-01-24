ÖZEL | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu tuzağa asla düşmem!

"Kuzu postuna bürünmüş kurtlar" başlıklı SABAH Gazetesi'ndeki yazımı okumuş ve çok beğendiğini iletti. Geriye dönerek, bana içini döktü: "Gerçekten Galatasaray'da başarıyı kıskanan bir kitle var. Sürekli eleştiri yapmaya bayılıyorlar. Dursun başkana yapılanları bana da yaptılar. Yönetim çok başarılı ancak transferlerde daha güçlü ve profesyonel ekip ile çalışmalılar. Biz Hagi-Popescu-Taffarel-İllie transferlerini bitirdikten sonra açıkladık. Transferde gizlilik doğru yönetilmeli, çok fazla ses çıkarmamalı, imza aşamasına geldiğinde camia ile paylaşılmalı."