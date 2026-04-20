Paris Saint Germain’den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bomba iddia

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcuya Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'in talip olduğu iddia edildi. PSG'nin transfer için harekete geçmeye hazırlandığı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 19:30
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması hazırlıkları sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusuna Paris Saint Germain'in ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Yıldız futbolcunun çok yönlü olması sebebiyle Paris Saint Germain'in radarına girdiği belirtildi.

OOSTERWOLDE İDDİASI

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ile Paris Saint Germain'in ilgilendiği kaydedildi.

Paris Saint Germain'in savunma bölgesinde yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadrosuna takviye yapmak istediği aktarıldı.

24 yaşındaki Jayden Oosterwolde'nin hem sol bek hem de stoperde oynayabilmesi nedeniyle Paris Saint Germain'in transfer listesinde olduğu belirtildi.

42 MAÇTA OYNADI

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'de 42 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

Hollandalı savunmacının mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

6 MİLYON EUROYA İMZA

Twente altyapısında yetişen Jayden Oosterwolde daha sonra Parma'da oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu devre arasında Jayden Oosterwolde için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Jayden Oosterwolde'nin 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satılması halinde elde edilecek karın yüzde 30'unu Parma alacak.

