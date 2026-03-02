Portekiz’de Cristiano Ronaldo endişesi! Acil testlere girecek

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Fayha'yı mağlup ettiği karşılaşmada maçın son bölümünde oyundan çıkmak istemişti. Kaçırdığı penaltı sonrası performansı tartışma yaratan Cristiano Ronaldo'nun kenara gelir gelmez bacağına buz uygulanması dikkat çekmişti. Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Ronaldo kas yorgunluğu yaşadı. Sağlık ekibimiz durumunu netleştirmek için acil testler yapacak' ifadelerini kullanmıştı. TESTLERE GİRECEK İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlık sonrası acil testlere gireceği belirtildi. Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala yaşanan bu gelişmenin Portekiz'de endişe yarattığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 26 GOLE KATKI SAĞLADI 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr'da 26 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu süreçte 22 gol attı ve 4 asist üretti. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. DEV TAKIMLARDA OYNADI Nacional altyapısında yetişen Cristiano Ronaldo daha sonra Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadı. Portekiz Milli Takımı'nda 226 kez süre alan Cristiano Ronaldo, 143 gol atma başarısı gösterdi.