POTADA DEV MAÇ! Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında büyük bir derbiye sahne olacak mücadelede Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Play-off hattında avantaj yakalamayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip ile liderlik yarışını sürdürmek isteyen lacivert-beyazlılar, kritik maçta sahaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 13:15
Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes mücadelesi, yüksek tempo ve rekabet beklentisiyle basketbolseverlerin ilgisini çekiyor. Maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler ise spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC – ANADOLU EFES DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Mücadele, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Maça Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol severlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifreli yayın üzerinden takip edilebilecek.

GALATASARAY – ANADOLU EFES MAÇI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, beIN SPORTS aboneliği üzerinden maçı televizyon veya dijital platformlar aracılığıyla canlı olarak takip edebilir.

ANADOLU EFES GALİBİYET ARAYIŞINDA

Ligde şu ana kadar 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 6. sırada yer alıyor. Son haftada Fenerbahçe Beko karşısında 89-73'lük yenilgi alan lacivert-beyazlı ekipte moral bozukluğu dikkat çekmişti.
O karşılaşmada Vincent Poirier'nin 17 sayı ve 12 ribaundluk etkili performansı sonuç için yeterli olmamıştı. Anadolu Efes, Galatasaray deplasmanında kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.