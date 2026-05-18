Rafa Silva çileden çıkardı! Yokluğu da Beşiktaş’a zarar...

Rafa Silva, Beşiktaş'ta imza parası hariç yıllık 6 milyon Euro kazanmasına rağmen ayrılmak istedi. Çeşitli bahanelerle maçlara ve idmanlara çıkmayan Portekizli, ara transfer döneminde 5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Benfica'ya gitmişti... Portekiz ekibi, ligi 2. tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi halinde Kartal 2 milyon Euro daha kazanacaktı. Benfica, Rafa'nın da gol attığı son maçta Estoril'i 3-1 yenmesine rağmen sezonu 3. sırada tamamladı ve Devler Ligi'nin dışında kaldı. Portekiz ekibinin Şampiyonlar Ligi biletini alamaması sebebiyle Beşiktaş önemli bir gelirden oldu. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan tecrübeli 10 numara, Benfica'da da aradığını bulamadı. Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Rafa'nın performansı tartışmalara neden oldu. Rafa Silva, sezonun ikinci yarısında Benfica'da 18 maça çıkarken 6 kez fileleri havalandırdı.