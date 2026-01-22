Trend Galeri Trend Spor Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ayrılıkla noktalandı. Benfica'ya geri dönen Rafa Silva'nın yeni maaşı şaşırttı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 22.01.2026 17:49 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:50
Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi noktalandı. Siyah-beyazlıların yıldızı, eski takımı Benfica ile anlaşma sağladı.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Benfica ile resmi sözleşme imzalamak için Portekiz'e giden Rafa Silva'nın sözleşme detayları ortaya çıktı.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

A Bola'nın haberine göre; Benfica'nın Rafa Silva ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

2.2 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica ile senelik 2.2 milyon euro üzerinden el sıkıştığı kaydedildi.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Portekizli oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol ile 3 asist üretti.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden Rafa Silva'yı renklerine bağlamıştı.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Benfica ile 2028'e kadar anlaşma sağlayan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Feirense'de profesyonel olan Rafa Silva daha sonra Braga ve Benfica formaları giydi.

Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

25 KEZ MİLLİ OLDU

Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda 25 kez forma şansı buldu.