Rafa Silva’nın Benfica’daki maaşı şaşırttı! Beşiktaş’tan ayrıldı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi noktalandı. Siyah-beyazlıların yıldızı, eski takımı Benfica ile anlaşma sağladı. Benfica ile resmi sözleşme imzalamak için Portekiz'e giden Rafa Silva'nın sözleşme detayları ortaya çıktı. A Bola'nın haberine göre; Benfica'nın Rafa Silva ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. 2.2 MİLYON EURO Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica ile senelik 2.2 milyon euro üzerinden el sıkıştığı kaydedildi. Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı. 8 GOLE KATKI SAĞLADI Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Portekizli oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol ile 3 asist üretti. Beşiktaş, 2024-2025 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden Rafa Silva'yı renklerine bağlamıştı. Benfica ile 2028'e kadar anlaşma sağlayan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Feirense'de profesyonel olan Rafa Silva daha sonra Braga ve Benfica formaları giydi. 25 KEZ MİLLİ OLDU Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda 25 kez forma şansı buldu.