Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Athletic Bilbao maç saati!

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini yakından ilgilendiren kritik Real Madrid - Athletic Bilbao maçı için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük futbol rekabetlerinden birine sahne olacak bu dev karşılaşmanın tarihi, yayın saati ve ekranlara geleceği kanal, futbolseverler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 21:40
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, İspanyol futbolunun iki köklü çınarını karşı karşıya getirecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak galibiyet hedeflerken; Bask ekibi Bilbao ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya birinci futbol ligi LaLiga'nın bu heyecan dolu randevusu, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dünyanın gözünün çevrileceği bu dev müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'de başlayacak.

DEV MÜCADELE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Real Madrid - Athletic Bilbao maçı, Türkiye'de canlı ve naklen S Sport ile S Sport Plus platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK MI?

Milli yıldızımız Arda Güler'in bu zorlu karşılaşmada süre alıp almayacağı Türk futbolseverler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör