Real Madrid - Girona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Real Madrid'in 2000 yılından bu yana La Liga'da Girona karşısında aldığı mağlubiyet oranı %27 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, eflatun-beyazlıların ligde en fazla zorlandığı rakiplerden biri olan Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu istatistik, Girona'nın güçlü rakibine karşı zaman zaman etkili sonuçlar alabildiğini ortaya koyuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Girona, bu maçtan da puan alması halinde kulüp tarihinde ikinci kez Real Madrid'e karşı bir sezonda iki karşılaşmada da puan kazanma başarısını yakalayacak. Katalan ekibi daha önce bu başarıyı 2022/23 sezonunda elde etmişti.