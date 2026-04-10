Real Madrid - Girona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya geliyor. Son yıllarda iki takım arasında oynanan mücadelelerde Real Madrid'in üstün performansı öne çıkarken, Girona'nın da zaman zaman aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çektiği görülüyor. Futbolseverlerin ilgiyle beklediği karşılaşma, belirlenen tarih ve saatte ekranlara gelecek ve Türkiye'de yayıncı kuruluş aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 15:48
Real Madrid ile Girona arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalar, rekabetçi yapısı ve zaman zaman ortaya çıkan sürpriz sonuçlarla dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlı ekip genel tabloda rakibine karşı üstünlük kursa da Girona'nın son dönemde sergilediği dirençli performans öne çıkıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelenin 1-1'lik eşitlikle tamamlanması ise bu karşılaşmaya olan ilgiyi artırıyor.

REAL MADRİD İLE GİRONA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

La Liga'nın 31. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Real Madrid, 10 Nisan Cuma günü saat 22.00'de Girona'yı konuk edecek. Santiago Bernabéu'da oynanacak karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Real Madrid'in 2000 yılından bu yana La Liga'da Girona karşısında aldığı mağlubiyet oranı %27 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, eflatun-beyazlıların ligde en fazla zorlandığı rakiplerden biri olan Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu istatistik, Girona'nın güçlü rakibine karşı zaman zaman etkili sonuçlar alabildiğini ortaya koyuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Girona, bu maçtan da puan alması halinde kulüp tarihinde ikinci kez Real Madrid'e karşı bir sezonda iki karşılaşmada da puan kazanma başarısını yakalayacak. Katalan ekibi daha önce bu başarıyı 2022/23 sezonunda elde etmişti.

REAL MADRİD'DE TEKNİK DİREKTÖR DÖNEMİ VE FORM GRAFİĞİ

Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Arbeloa döneminde oynanan 11 maçta alınan 3 mağlubiyet, takımın önceki teknik direktörü Xabi Alonso'nun görev süresindeki toplam yenilgi sayısını geride bıraktı. Bu durum, takımın istikrar arayışını gözler önüne seriyor.