Real Madrid taraftarlarından Arda Güler isyanı! Mourinho'nun ilk talebi şoke etti...

Real Madrid'de göreve başlamak için gün sayan teknik direktör Jose Mourinho, ilk transfer talebini yönetime iletti. Portekizli çalıştırıcının bu isteğinin Arda Güler'i de etkileyeceği öne sürüldü. Eflatun-beyazlı takımın taraftarları sosyal medyada isyan etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 14:37
İspanya LaLiga devi Real Madrid'de gözler 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan başkanlı seçimine çevrildi.

Eflatun-beyazlılarda mevcut başkan Florentino Perez, iş insanı Enrique Riquelme ile kozlarını paylaşacak.

Başken ekibinde Perez'in yeniden başkan seçilmesi durumunda Portekizli teknik direktör Jose Mourinho göreve başlayacak.

İLK TRANSFER TALEBİ

Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak için artık gün sayan Mourinho'nun Arda Güler'i de etkileyecek bir talepte bulunduğu iddia edildi.

YARATICI ORTA SAHA İSTİYOR

The Athletic'te yer alan habere göre Jose Mourinho, Real Madrid'den yaratıcı bir orta sahanın transfer edilmesini istedi.

ROTA NICO PAZ

Mourinho'nun bu talebinin ardından Real Madrid'in Como forması giyen eski futbolcusu Nico Paz'ı transfer edebileceği belirtiliyor.

FORMA REKABETİ BAŞLAYACAK

Paz'ın transferinin gerçeklemesi durumunda milli futbolcu Arda Güler için orta alanda yeni bir rekabet başlayacak.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Mourinho'nun isteği sonrası sosyal medyada eflatun-beyazlıların taraftarları "Orada Arda Güler var, Arda Güler nerede oynayacak?" benzeri yorumlarda bulundu.

SATIŞ DÜŞÜNCESİ YOK

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Real Madrid'in Arda Güler'i uzun vadeli planlarının en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve oyuncuyu "dokunulmaz" statüsünde değerlendirdiğini yazmıştı.

51 MAÇTA OYNADI

Arda Güler, 2025/2026 sezonunda Real Madrid forması altında tüm kulvarlarda toplamda 51 maçta görev aldı.

PERFORMANSI

3,255 dakika boyunca sahada kalan 21 yaşındaki yıldız, rakip fileleri 6 kez sarsarken, 14 de asist katkısı üretti.

SÖZLEŞME DURUMU

Milli futbolcunun, İspanyol devi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
