Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! Ayakta alkışlandı

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid ile Levante karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta çok sayıda dikkat çeken olay meydana geldi. İspanya Süper Kupa'da Barcelona'ya mağlup olan Real Madrid'de Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Alvaro Arbeloa takımının başında ilk maçına çıktı. ARDA YEDEK KULÜBESİNDE Alvaro Arbeloa, Levante ile oynanan müsabakada milli futbolcu Arda Güler'i ilk 11'de tercih etmedi. Real Madrid taraftarları, Levante maçından önce ve maç başladıktan hemen sonra dikkat çeken protestolara imza attı. Real Madrid'de yıldız futbolcular topla her buluştukları anda ıslıklandı. Levante'de futbolcuların topla buluştukları anlarda ıslıklar kesildi. ARDA ALKIŞLARLA SAHADA İlk yarıda gol sesi çıkmaması sonrası Alvaro Arbeloa oyuna hamlelerde bulundu. Real Madrid'de Gonzalo ve Camavinga kenara geldi. Arda Güler ile Mastantuono alkışlar eşliğinde oyun alanına dahil oldu. PENALTIYI KAZANDIRAN PASI ATTI 56. dakikada Real Madrid'de Arda Güler'in pasında topla buluşan Kylian Mbappe ceza sahası içinde yerde kaldı ve Real Madrid penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mbappe hata yapmadı. ARDA'DAN ASİST GELDİ 65. dakikada Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler bu kez doğrudan asist yapma başarısı gösterdi. Arda Güler'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Asencio topu ağlara gönderen isim oldu. Real Madrid ile Levante arasındaki maçın oyuncusu ödülünün sahibi Arda Güler oldu. 13 GOL KATKISI Real Madrid formasıyla bu sezon 30. kez forma şansı bulan Arda Güler, gol katkısı sayısını 13'e yükseltti. Arda Güler bu süreçte 3 gol ile 10 asist üretti.