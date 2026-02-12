Real Madrid’de Arda Güler’den ‘mobbing’ açıklaması! ‘Üzüntüyle takip ettim’

Türk futbolunun ve Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler ile ilgili kısa süre önce sosyal medyada yer alan iddialar dikkat çekmişti. Milli futbolcunun, Real Madrid'de mobbinge uğradığı iddia edilmişti. Arda Güler kendisi hakkında çıkan iddialar sonrası bir açıklama yaptı. 'ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİM' Kendisi hakkında yapılan açıklamaları üzüntüyle takip ettiğini belirten Arda Güler, 'Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim' dedi. Real Madrid oyuncusu olduğu için çok gururlu olduğunu dile getiren Arda Güler, 'İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum' ifadelerini kullandı. 'ALDIRIŞ ETMEMENİZİ RİCA EDİYORUM' Takım arkadaşlarına da değinen Arda Güler, 'Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum' açıklamasını yaptı. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 35 maçta görev aldı. Genç on numara, bu süreçte 3 gol ile 12 asist üretti. Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. DEĞERİ 90 MİLYON EURO 20 yaşındaki Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler daha sonra Fenerbahçe'de oynamıştı. Real Madrid, Arda Güler için 2023-2024 sezonu başında Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.