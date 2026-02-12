Real Madrid’de Arda Güler’den ‘mobbing’ açıklaması! ‘Üzüntüyle takip ettim’

Real Madrid oyuncusu olduğu için çok gururlu olduğunu dile getiren Arda Güler, "İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.