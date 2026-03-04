Trend Galeri Trend Spor Real Madrid’de Arda Güler’e şok suçlama! Soyunma odası karıştı

Real Madrid’de Arda Güler’e şok suçlama! Soyunma odası karıştı

LaLiga'da Getafe'ye iç sahada 1-0 mağlup olan Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor… İspanyol basını, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile ilgili şoke eden bir haberi duyurdu.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 19:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 19:55