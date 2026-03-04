Trend Galeri Trend Spor Real Madrid’de Arda Güler’e şok suçlama! Soyunma odası karıştı

LaLiga'da Getafe'ye iç sahada 1-0 mağlup olan Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor… İspanyol basını, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile ilgili şoke eden bir haberi duyurdu.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 19:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 19:55
Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'de üst üste gelen şok sonuçlar sonrası LaLiga'da lider Barcelona ile olan puan farkı 4'e yükselmişti.

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Elnacional'in haberine göre; Real Madrid forması giyen bazı futbolcuların, Arda Güler'i oyununun temposunu düşürmekle suçladığı kaydedildi.

Arda Güler'in Kylian Mbappe ve Vinicius Junior başta olmak üzere kadroyla bağlantı kuramadığının düşünüldüğü belirtildi.

"BİREYSEL DAVRANDIĞI İÇİN…"

Arda Güler'in birçok durumda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar vermekle suçlandığı aktarıldı.

Real Madrid'de Arda Güler'e olan sabrın tükenmeye başladığı vurgulandı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 40 karşılaşmada forma şansı buldu. 21 yaşındaki on numara bu süreçte 3 gol ve 12 asist üretti.

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

21 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

8 MİLYON EURO BONUS KAZANDIRDI

Real Madrid'in 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği Arda Güler, şu ana kadar gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk bonus kazandırdı.

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nda 26 kez süre aldı ve rakip fileleri 6 kez havalandırdı.