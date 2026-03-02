Trend Galeri Trend Spor Real Madrid’de Kylian Mbappe krizi! Şok suçlama

Real Madrid’de Kylian Mbappe krizi! Şok suçlama

LaLiga devi Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol ekibinde Fransız yıldızın kriz çıkardığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 17:17
Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'de Kylian Mbappe krizinin patlak verdiği öne sürüldü.

İspanyol basını, Fransız santrforun Real Madrid'de büyük bir sorun yaşadığı aktarıldı.

Cadena SER'in haberine göre; Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Real Madrid sağlık ekibini suçladığı belirtildi.

SAĞLIK EKİBİNİ SORUMLU TUTTU

Fransız santrforun, dizindeki sorunun büyümesinin ve sakatlık sürecinin uzamasının en büyük sorumlusu Real Madrid'in sağlık ekibi olarak gördüğü kaydedildi.

Real Madrid kurmaylarının da, sağlık ekibinin diz sorununu yanlış teşhis ettiğini ve doğru tedaviyi uygulamadığını düşündüğü belirtildi.

Alvaro Arbeloa ile Kylian Mbappe'nin de sakatlık sürecinin uzamasında sorumlu olarak görüldüğü ifade edildi.

RONALDO'YU YAKALAMAK İÇİN…

Fransız santrforun özellikle geçtiğimiz yıl aralık ayında Cristiano Ronaldo'ya ait olan bir takvim yılı içindeki gol rekoruna ulaşmak için kendini fazla zorladığı aktarıldı.

27 yaşındaki santrfor, bu sezon Real Madrid'de 33 maçta forma giydi. Kylian Mbappe bu süreçte 38 gol attı ve 6 asist üretti.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 200 MİLYON EURO

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

Monaco altyapısında yetişen Kylian Mbappe ardından Paris Saint Germain'de forma giydi. Real Madrid, 2024-2025 sezonu başında yıldız golcüyü bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

Fransa Milli Takımı'nda 94 maça çıkan Kylian Mbappe, 55 kez rakip fileleri havalandırdı.