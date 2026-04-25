Real Madrid’den Galatasaray’a bedava transfer! Dünya yıldızı iddiası

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda rotasını İspanya'ya çevirdiği ve Real Madrid'in yıldızına kanca attığı belirtildi. Cimbom'un Real Madrid forması giyen yıldız futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı. DAVID ALABA İDDİASI İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgilendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız savunmacıyı transfer etmek istediği belirtildi. 14 MAÇTA FORMA GİYDİ David Alaba, bu sezon Real Madrid'de 14 maça çıktı ve 415 dakika sahada kaldı. İspanyol devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba'nın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro. Austria Wien'de profesyonel olan David Alaba daha sonra Bayern Münih ve Hoffenheim'da oynadı. Avusturya Milli Takımı'nda 112 maçta şans bulan David Alaba, rakip fileleri 15 kez havalandırdı. 33 yaşındaki savunmacı, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor.