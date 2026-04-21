Real Madrid’den transferde Victor Osimhen bombası! İşte talep edilen dev bedel

LaLiga devlerinden Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların talep ettiği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 17:36
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa'dan birçok devin radarında.

Barcelona ile anılan Victor Osimhen için Real Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi.

Real Madrid'in Victor Osimhen transferi için ödemesi gereken bonservis bedelini İspanyol basını duyurdu.

ADAYLAR ARASINDA

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Madrid'in gelecek sezon forvet takviyesi yapmayı planladığı ve Victor Osimhen'i transfer etmek istediği belirtildi.

Real Madrid'in Victor Osimhen'i transfer ederek Kylian Mbappe'yi sol kanada geçirmeyi planladığı vurgulandı.

Victor Osimhen'in Real Madrid için ideal bir aday olduğu aktarıldı.

İŞTE İSTENEN BEDEL

Galatasaray'ın Victor Osimhen için en az 100 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi.

Real Madrid'in Victor Osimhen transferindeki en büyük engelin maliyet olduğu belirtildi.

Victor Osimhen'in Real Madrid'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

26 GOLE KATKI SAĞLADI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıktı ve 19 gol ile 7 asist üretti.

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

