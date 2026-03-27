Romelu Lukaku bombası! Türkiye’ye transfer iddiası

Napoli forması giyen dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı santrforun Türkiye'ye transfer olabileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 19:06
Serie A devlerinden Napoli'de oynayan Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Napoli'nin Belçikalı yıldızına Türkiye'den talip olduğu öne sürüldü.

7 MAÇTA OYNADI

Romelu Lukaku, bu sezon Napoli'de 7 maça çıktı ve 64 dakika sahada kaldı. Belçikalı golcü bu süreçte 1 gol sevinci yaşadı.

32 yaşındaki santrforun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Belçikalı golcünün güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

AYRILMAYA HAZIR

Nicolo Schira'nın haberine göre; Romelu Lukaku ile Napoli arasındaki anlaşmanın sona erebileceği iddia edildi.

Belçikalı santrforun, Dünya Kupası sonrası İtalyan ekibinden ayrılmaya hazır olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF

Romelu Lukaku'nun son haftalarda Suudi Arabistan ile Türkiye'den kulüplerden teklifler aldığı öne sürüldü.

Lierse altyapısında yetişen Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter ve Roma'da oynadı.

Belçika Milli Takımı'nda 124 kez süre alan Romelu Lukaku, 89 kez rakip fileleri havalandırdı.