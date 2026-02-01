Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'i tercih etmesi sonrası forvet transferinde yeni bir adayın olduğu aktarıldı. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade edildi. KİRALAMA FORMÜLÜ TRT Spor'un haberine göre; Romelu Lukaku transferinde kiralama formülünün düşünüldüğü belirtildi. Belçikalı santrforun, Dünya Kupası'ndan önce düzenli olarak giymek istediği aktarıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Romelu Lukaku ile ilgili kararını verdiği kaydedildi. TRANSFER VETO EDİLDİ Domenico Tedesco'nun oyuncunun sakatlıktan dönüş sürecinde olmasından dolayı bu transferi veto ettiği belirtildi. Romelu Lukaku, bu sezon Napoli'de 3 karşılaşmada forma şansı buldu. 32 yaşındaki santrforun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. DEV TAKIMLARDA OYNADI Lierse altyapısında yetişen Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter ve Roma'da oynadı. Napoli, 2024-2025 sezonu başında Romelu Lukaku için 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda 124 maça çıktı ve 89 kez rakip fileleri havalandırdı.