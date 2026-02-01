Trend Galeri Trend Spor Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Ademola Lookman transferinde Atletico Madrid engeline takılan Fenerbahçe'de Romelu Lukaku yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde, Domenico Tedesco'nun kararının belli olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 17:29 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:30
Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'i tercih etmesi sonrası forvet transferinde yeni bir adayın olduğu aktarıldı.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade edildi.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

KİRALAMA FORMÜLÜ

TRT Spor'un haberine göre; Romelu Lukaku transferinde kiralama formülünün düşünüldüğü belirtildi.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Belçikalı santrforun, Dünya Kupası'ndan önce düzenli olarak giymek istediği aktarıldı.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Romelu Lukaku ile ilgili kararını verdiği kaydedildi.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

TRANSFER VETO EDİLDİ

Domenico Tedesco'nun oyuncunun sakatlıktan dönüş sürecinde olmasından dolayı bu transferi veto ettiği belirtildi.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Romelu Lukaku, bu sezon Napoli'de 3 karşılaşmada forma şansı buldu.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

32 yaşındaki santrforun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Lierse altyapısında yetişen Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter ve Roma'da oynadı.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Napoli, 2024-2025 sezonu başında Romelu Lukaku için 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’ye önerildi! Domenico Tedesco kararını verdi

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda 124 maça çıktı ve 89 kez rakip fileleri havalandırdı.