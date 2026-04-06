Sacha Boey ile ayrılık kararı! İşte yerine gelecek isim

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları ve kadro planlamasına start verildi. Cimbom'un devre arasında Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Alman ve İngiliz basını; Sacha Boey'in geleceği ile ilgili dikkat çeken haberlere imza attı. AYRILIK KARARI Fotomaç'ın derlediği habere göre; Bayern Münih'in Sacha Boey ile ayrılık kararı aldığı aktarıldı. Bayern Münih'in Sacha Boey'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmasını beklediği kaydedildi. ACHEAMPONG İDDİASI Bayern Münih'in Sacha Boey yerine Josh Acheampong'u transfer etmek istediği belirtildi. Chelsea'nin Josh Acheampong için 25-30 milyon euro bandında bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. 500 BİN EUROYA KİRALANDI Galatasaray, Sacha Boey'in kiralanması karşılığında Bayern Münih'e 500 bin euro ödemişti. Fransız sağ bek için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi de yer alıyor. Sacha Boey, Galatasaray'da bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.