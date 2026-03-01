Trend
Sadettin Saran golcü bombasını yazın patlatacak! Fenerbahçe'nin transferinde Osimhen detayı...
Süper Lig'in 24.haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi hedeflerini de belirlemeye şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, iki dünya yıldızı için devreye girerken, transferde Victor Osimhen detayı dikkatleri çekti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 09:28