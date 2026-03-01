Trend Galeri Trend Spor Sadettin Saran golcü bombasını yazın patlatacak! Fenerbahçe'nin transferinde Osimhen detayı...

Sadettin Saran golcü bombasını yazın patlatacak! Fenerbahçe'nin transferinde Osimhen detayı...

Süper Lig'in 24.haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi hedeflerini de belirlemeye şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, iki dünya yıldızı için devreye girerken, transferde Victor Osimhen detayı dikkatleri çekti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 09:28
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

Ara transfer döneminde hücum gücüne yeteri kadar takviye yapmadığı için eleştirilen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir golcüyü sezon sonuna saklıyor.

Sarı-lacivertliler, golcü tercihinde fizik gücü yüksek isimlere yönelirken, yönetim hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da önemli katkı verebilecek güçlü futbolcular üzerinde duruyor.

GOLCÜ BOMBASI YAZIN

En-Nesyri'den skor anlamında istediğini alsa da performans açısından yeterli bulmadığı için yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yöneticiler, taraftarlarını çok mutlu edecek iki hamle üzerinde çalışıyor.

SORLOTH VE NUNEZ LİSTEDE

Fotomaç'ta yer alan habere göre Başkan Sadettin Saran, Atletico Madrid'in 30 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth ve geçen sezon Liverpool'dan Al Hilal'in yolunu tutan Darwin Nunez isimleri üzerinde duruyor.

NABIZ YOKLANDI

Sörloth için sezon başından itibaren girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin yeni golcü transferini yaz ayına bırakması nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı.

TRANSFERDE OSIMHEN DETAYI

Atletico Madrid, aralarında Osimhen'in de bulunduğu geniş listeden üst düzey bir golcü alabilirse Sörloth'un ayrılığına izin verecek.

SORLOTH OLMAZSA HEDEF NUNEZ

Saran'ın en beğendiği isim olan Norveçli yıldız da bir sorun yaşanması halinde ise Al Hilal'de oynayan Darwin Nunez'e rota çevrilecek.

Avrupa'ya yeniden dönmeyi hedefleyen 26 yaşındaki Uruguaylı yıldız futbolcu için temaslar devam ediyor.

ALEXANDER SORLOTH

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 1,933 dakika süre aldı ve 15 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞME DURUMU VE DEĞERİ

20 milyon Euro değeri bulunan Sörloth'un İspanyol temsilcisiyle olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

DARWIN NUNEZ

Darwin Nunez ise Al-Hilal formasıyla bu sezon 24 karşılaşmada 1,667 dakika süre alırken, 9 gol – 5 asist katkısı yaptı.

KONTRATI 2028'E KADAR SÜRÜYOR

35 milyon Euro değeri bulunan Nunez'in Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.