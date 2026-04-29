Sadettin Saran, Tedesco'yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

Fenerbahçe'de seçim kararı alan ve veda açıklaması yapan Başkan Sadettin Saran, dün futbolcularla bir araya geldi. Saran, kararını yüz yüze iletirken, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların neden ayrıldığını da açıkladı. İşte detaylar...

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 29.04.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 08:51
Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

Sarı-lacivertliler, ilk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

Başkan Sadettin Saran ise yaptığı açıklamayla seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını ve aday olmayacağını duyurdu.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

Bu gelişmelerin ardından Sadettin Saran, dün Samandıra'ya da gitti ve kararını futbolculara yüz yüze iletti.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

SAMANDIRA'YA GİTTİ

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne her gittiğinde futbolcularla şakalaşan Sadettin Saran, bu kez gergindi.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Saran, aldığı kararı iletirken, "Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

"YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTEDİK"

3 maçı kazanıp bunu başarın. Domenico Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

YAZ HAZIRLIK KAMPINI HEDEFLEMİŞTİ

Tedesco, 17 Mart tarihinde oynanan Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında, takımdaki oyuncularla birbirlerine büyük bir güven olduğunu belirterek, "Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada takımla bir yaz hazırlık dönemi geçirirsem çok mutlu olurum. Yaz transfer dönemini takımla geçirirsem harika olur, bir rüya gibi olur" demişti.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

SÜPER KUPA'YI KAZANDIRDI

Statü değişikliğine gidilen Süper Kupa'da Fenerbahçe, yarı finalde Adana'da Samsunspor ile karşılaşırken 2-0'lık sonuçla adını finale yazdırdı.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

10 Ocak tarihinden ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final maçına çıkan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle kazanarak kupaya uzandı.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

Organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de 11 yıl sonra bu kupayı kazandıran isim Domenico Tedesco oldu. Tedesco, göreve başladığı tarihten 4 ay sonra Fenerbahçe'de kupa sevinci yaşadı.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

45 MAÇTA 26 GALİBİYET

Tedesco yönetiminde Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda 28'i Trendyol Süper Lig, 10'u Avrupa Ligi, 5'i Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 45 müsabakada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Sadettin Saran, Tedesco’yu neden gönderdiğini açıkladı! Meğer tek sebebi varmış...

Tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki teknik adamın, Süper Lig'de puan ortalaması 2.14 oldu.

Aytunç Akın - Editör
