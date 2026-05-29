Samet Akaydin’dan Dünya Kupası sözleri! ‘Kulağımızı dışarıya kapattık’

2026 Dünya Kupası hazırlıklarına Riva'da devam eden A Milli Futbol Takımı'nda tecrübeli futbolculardan Samet Akaydin konuştu. Kendi performansına dair Samet Akaydin, 'Ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışanlardan biriyim. Antrenmanlarda, antrenman dışında, özel hayatında dikkat eden, her zaman üst düzeyi vermeye çalışan... Hiçbir zaman antrenmanda 'bugün yorgunum' dediğim bir günü hatırlamıyorum. İdmanda her zaman performansımın en iyisini vermeye çalışıyorum. Ben oynasam da oynamasam da takıma her zaman destek olurum. Oynadığım zamanlarda da en iyisini vermeye çalıştım. Bunu sizler de gördünüz diye düşünüyorum' dedi. Samet Akaydin şu şekilde devam etti: 'Milli takımda kötü oynadığım maç belki bir tane. Portekiz maçı diyebilirsiniz. O gün takım olarak da çok iyi değildik. Ben de bireysel hata yaptım. İnsanlar onu sürekli ortaya atabiliyor. Ben onun dışında milli takımda her zaman üst düzey oynadığımı düşünüyorum. Ben söylemesem bile girip bakarlarsa bunu göreceklerini düşünüyorum. Hocalarımızın bende en çok beğendiği şey, disiplin diye düşünüyorum. Ben en alttan geldim. Buranın kıymetini iyi biliyorum. Bu bayrağın, bu formanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Her zaman en iyisini yapmak, örnek olmak zorundayız. En iyisini vermek zorundayım ki genç arkadaşlarımız da bize bakıp en iyisini vermeye çalışsın.' 'MONTELLA BANA GÜVENDİ' Vincenzo Montella'nın kendisine olan güveniyle ilgili Samet Akaydin, 'Montella hocayla biz Adana'da tanıştık. Adana'dan önce bir tanışıklığımız yoktu. Ben buraya Stefan Kuntz döneminde çağırıldım. O hocayken hep de çağrılıyordum. Her hocanın bir futbolcuya güveni vardır. Ama bu güven durup dururken kazanılmaz. Sen bir şeyler vermek zorundasın ki o da sana güvensin. Hocam bana güvendiği her zaman hem Adana'da hem burada en iyisini verdim' sözlerini dile getirdi. Vincenzo Montella'ya parantez açan Samet Akaydin, 'Hocam öyle zorlu bir süreçte milli takımın başına geçti ki... Gelir gelmez Hırvatistan maçına denk geldi. Belki de o gün beraberlik durumunda Avrupa Şampiyonası'na gidemiyorduk. Abdülkerim ile ben ilk defa oynadık. Hiç oynamayan oyuncuları oynattı o gün. İnanılmaz bir performansımız vardı' şeklinde konuştu. Milli Takım'da herkesin arkadaş gibi olduğunu belirten Samet Akaydin, 'Biz içeride Hakan da Merih de ben de büyükler olsun, hiç büyük gibi davranmıyoruz arkadaş gibi davranıyoruz. O ağabey, bu kardeş gibi yok. Hepimiz aynıyız. Arkadaş gibiyiz. Bu birlikteliği hoca yaptı' ifadelerini kullandı. 'KULAĞIMIZI DIŞARIYA KAPATTIK' Samet Akaydin şu şekilde devam etti: 'Hocadan önce böyle bir birlik beraberliğimiz yoktu. Avrupa Şampiyonası bize bu birlikteliği çok kazandırdı. Bunun hiçbir şekilde bozulacağını düşünmüyorum. Hiç kimsenin bunu bozacağını sanmıyorum. Kulağımızı dışarıya kapattık.' Dünya Kupası hedeflerine dair soruya Samet Akaydin, 'Hocamızla rakiplerin analizlerine yavaş yavaş başladık. Bizim ilk öncelikli hedefimiz aslında Avustralya maçı... Biz çeyrek final, yarı final, final tabii ki isteriz. Bu güç, bu potansiyel bizde var. Ama bizim ilk amacımız gruptan çıkmak. Gruptan çıkınca geri kalan kısım kendiliğinden geliyor. Hocamız da bu düşüncede... Takım olarak da bu düşüncedeyiz. Maç maç düşünüyoruz. Hocamız da bunu bize yansıttı. Herhangi bir oyuncuyu çağırdığınızda herkes bunu söyleyecektir' cevabını verdi. 'İNSANIN AKLINA GELMEZ' 2002 Dünya Kupası ile ilgili Samet Akaydin, 'Hiç unutmam, okullar tatil olmuştu. Babamla beraber izliyorduk Senegal maçını... İlhan Mansız'ın altın golü vardı. Milli Takım o kadar inandırmıştı ki bizi o zamanlar... Dünya şampiyonu olacağımıza inanmıştık. Herkesi yenebileceğimizi düşünüyordum. İnsan hayal ediyor da yani o zamandan bu zamana sen Dünya Kupası'na gidiyorsun. Çok farklı bir şey... İnsanın aklına gelmez. Hayal bile kurulamayacak bir şey bu' şeklinde konuştu. 2008'deki başarılara dair soruya Samet Akaydin, '2008'dekini de hatırlıyorum tabii ki. Arda Turan, Semih Şentürk'ün yıldızlaştığı turnuva... Orada şunu hissettirdi bana milli takım; 'Milli Takım bitti demeden, hiçbir şey bitmiyor' bizim ülke olarak öyle bir şeyimiz var. Son düdük çalana kadar her an, her şeyi yapabiliriz yani. Düdük çalana kadar bizi desteklemeye devam etsinler' cevabını verdi.