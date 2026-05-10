Şampiyon Galatasaray transfer için kesenin ağzını açtı! 35 milyon euro hazır

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Cimbom'un genç on numara için 35 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 17:38
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonlar Ligi lig etabı biletini alan Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda genç on numarayı radarına aldığı iddia edildi.

KARETSAS İDDİASI

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Genk forması giyen Konstantinos Karetsas ile ilgilendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların listesindeki Konstantinos Karetsas'ın birçok devin takibinde olduğu vurgulandı.

Borussia Dortmund'un Konstantinos Karetsas için oyuncunun menajeri ile temas kurduğu aktarıldı.

Genk'in istediği 35 milyon euroluk bonservis bedelinin, Borussia Dortmund tarafından yüksek bulunduğu ifade edildi.

CİMBOM ÖDEMEYE HAZIR

Galatasaray'ın Konstantinos Karetsas transferi için 35 milyon euroluk yatırımı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Okan Buruk'un raporuna göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in resmi girişimleri başlatabileceği aktarıldı.

21 GOLE KATKI SAĞLADI

Genk'te bu sezon 48 maça çıkan Konstantinos Karetsas, 3 gol attı ve 18 asist üretti.

Konstantinos Karetsas'ın Genk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Konstantinos Karetsas'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

