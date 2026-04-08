Trend Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra bir ilk: Arda Güler'li Real Madrid, Bayern'e boyun eğdi! Arsenal son saniyede güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. İlk gecede 2 dev karşılaşma oynandı. Real Madrid evinde Bayern Münih ile kozlarını paylaşırken, Arsenal deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk oldu. İşte karşılaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 00:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 00:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı iki dev müsabakayla birlikte start aldı.

İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Eflatun-beyazlılarda milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bavyera ekibi, ilk yarının son anlarında Gnabry'nin asistinde topu ağlara gönderen Luis Diaz ile devreyi 1-0 önde kapattı.

2. YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan konuk ekip Bayern Münih, farkı arttırmayı başardı.

Alman devi, Michael Olise'nin pasında topu filelerle buluşturan Harry Kane ile skoru 2-0'a getirdi.

71 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de dakikalar 71 gösterdiğinde milli yıldız Arda Güler kenara geldi ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI

İspanyol devi, Kylian Mbappe ile 74. dakikada farkı 1'e indirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazandı.

14 YIL SONRA BİR İLK

Böylelikle Bayern Münih, Real Madrid'i 2012'den bu yana ilk kez resmi bir maçta mağlup etmiş oldu. Panzerler önceki 9 maçta 2 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı.

Dev eşleşmenin rövanşı, 15 Nisan çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak. Turu geçen taraf, Liverpool-PSG eşleşmesinin galibiyle yarı final mücadelesi verecek.

ARSENAL PORTEKİZ'DE GÜLDÜ

Devler Ligi'nde gecenin bir diğer kritik karşılaşması ise Sporting Lizbon ile Arsenal arasında oynandı.

GYOKERES ESKİ TAKIMINA KARŞI

Arsenal'in sezon başında transfer ettiği Viktor Gyökeres, eski takımına karşı ilk 11'de maça başladı.

HAVERTZ HAYAT VERDİ

İngiliz devine galibiyeti getiren gol, 90+1'de oyuna sonradan dahil olan Kai Havertz'den geldi ve Arsenal rövanş öncesi avantajı kaptı.

Zorlu eşleşmenin rövanşı 15 Nisan Çarşamba günü Londra'da oynanacak. Turu geçen taraf, Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.