Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev alev! Victor Osimhen kaçıncı sırada?

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı start aldı. Devler Ligi'nde oynanan maçlar sonrası gol krallığı yarışı güncellendi. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in de yer aldığı listede zirvedeki isim belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en golcü futbolcuları... 16- Alexander Sörloth | Atletico Madrid | 5 gol 15- Folarin Balogun | Monaco | 5 gol 14- Fermin Lopez | Barcelona | 5 gol 13- Camilo Duran | Karabağ | 5 gol 12- Harvey Barnes | Newcastle United | 5 gol 11- Julian Alvarez | Atletico Madrid | 5 gol 10- Marcus Rashford | Barcelona | 5 gol 9- Vitinha | Paris Saint Germain | 5 gol 8- Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 5 gol 7- Jens Peter Hauge | Bodo Glimt | 6 gol 6- Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 gol 5- Erling Haaland | Manchester City | 7 gol 4- Victor Osimhen | Galatasaray | 7 gol 3- Harry Kane | Bayern Münih | 8 gol 2- Anthony Gordon | Newcastle United | 10 gol 1- Kylian Mbappe | Real Madrid | 13 gol