Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev alev! Victor Osimhen kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Oynanan maçlar sonrası gözler gol krallığı yarışına çevrildi. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in listedeki yeri belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.03.2026 22:39
Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı start aldı. Devler Ligi'nde oynanan maçlar sonrası gol krallığı yarışı güncellendi. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in de yer aldığı listede zirvedeki isim belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en golcü futbolcuları…

16- Alexander Sörloth | Atletico Madrid | 5 gol

15- Folarin Balogun | Monaco | 5 gol

14- Fermin Lopez | Barcelona | 5 gol

13- Camilo Duran | Karabağ | 5 gol

12- Harvey Barnes | Newcastle United | 5 gol

11- Julian Alvarez | Atletico Madrid | 5 gol

10- Marcus Rashford | Barcelona | 5 gol

9- Vitinha | Paris Saint Germain | 5 gol

8- Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 5 gol

7- Jens Peter Hauge | Bodo Glimt | 6 gol

6- Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 gol

5- Erling Haaland | Manchester City | 7 gol

4- Victor Osimhen | Galatasaray | 7 gol

3- Harry Kane | Bayern Münih | 8 gol

2- Anthony Gordon | Newcastle United | 10 gol

1- Kylian Mbappe | Real Madrid | 13 gol