Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı yaşandı. Atletico Madrid, Barcelona'yı elerken, Paris Saint-Germain ise Liverpool'u saf dışı bıraktı. Her iki takım da yarı finale yükselme başarısı gösterdi. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 15.04.2026 00:01 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 00:31
Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

Metropolitano Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

Atletico Madrid, mücadeleye, "Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano, Griezmann, Lookman; Julián Álvarez" 11'iyle başladı.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

Barcelona, "Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gavi; Ferran Torres" kadrosuyla sahada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

Dakikalar 5'i gösterdiğinde Katalan ekibi, yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın kaydettiği golle 0-1 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

23.dakikada sahneye Ferran Torres sahneye çıktı. Torres, ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

31.dakikada ise Griezmann'ın sağ kanattan içeriye gönderdiği topa Ademola Lookman dokundu ve Atletico Madrid farkı 1'e indirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

Kritik mücadelenin ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-2'lik skorla girdi.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

55'te Barcelona, Ferran Torres ile 3. golü buldu. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı ve gol iptal edildi.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

80'dakikada Barcelona'da Eric Garcia, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

ATLETICO TURLADI

Çekişmeli geçen mücadelede başka gol olmadı ve Atletico Madrid, toplam 3-2'lik skorla turu atlayan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

DİĞER YARI FİNALİST PSG

Diğer çeyrek final maçında son şampiyon PSG, 2-0 kazandığı ilk mücadelenin rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

Mücadeleyi Fransız ekibi Ousmane Dembele'nin kaydettiği gollerle 2-0 kazandı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı elde etti.

Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Atletico Madrid, Barcelona’yı saf dışı bıraktı! PSG, Liverpool’u eledi…

YARI FİNAL MAÇLARI 28-29 NİSAN'DA

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları, 28-29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Turnuvada bugün Bayern Münih-Real Madrid ile Arsenal-Sporting kozlarını paylaşacak.

Atletico Madrid, Arsenal - Sporting eşleşmesinden galip gelen takımla; PSG ise Bayern Münih - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.