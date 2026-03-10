Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! 100’ü geçen 3 isim var...

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimlerini bir araya getirdik... Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en az 30 ve üstü gol atan oyuncular. 100 golü geçen sadece 3 oyuncu var...