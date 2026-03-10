Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! 100'ü geçen 3 isim var...

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular belli oldu! 100'ü geçen 3 isim var...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı start veriyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan Devler Ligi'nde bugüne kadar birçok yıldız oyuncu rekorlar kırarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte en çok gol atan oyuncular...

Giriş Tarihi: 10.03.2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 13:43
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimlerini bir araya getirdik... Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en az 30 ve üstü gol atan oyuncular. 100 golü geçen sadece 3 oyuncu var...

KAKA - 30 GOL

SAMUEL ETO'O - 30 GOL

WAYNE ROONEY - 30 GOL

ARJEN ROBBEN - 31 GOL

LUIS SUAREZ - 31 GOL

FERNANDO MORIENTES - 33 GOL

GERD MÜLLER - 34 GOL

EDINSON CAVANI - 35 GOL

FERENC PUSKAS - 36 GOL

SERGIO AGUERO - 41 GOL

ALESSANDRO DEL PIERO - 42 GOL

NEYMAR - 43 GOL

ANTOINE GRIEZMANN - 43 GOL

DIDIER DROGBA - 44 GOL

EUSEBIO - 46 GOL

FILIPPO INZAGHI - 47 GOL

ANDRIY SHEVCHENKO - 48 GOL

HARRY KANE - 48 GOL

ZLATAN IBRAHIMOVIC - 49 GOL

ALFREDO DI STEFANO - 49 GOL

MOHAMED SALAH - 49 GOL

THIERRY HENRY - 50 GOL

THOMAS MÜLLER - 54 GOL

ERLING HAALAND - 56 GOL