Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi'nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

Şampiyonlar Ligi'nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Play-off turunda takımlar son 16'ya kalmak için kıran kırana mücadele edecek. Devler Ligi'nd rekabet sürerken, en çok maç kaybeden takımlar belli oldu. Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe listede yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.02.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 16:39
Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan play-off etabıyla kaldığı yerden devam ederken, kupa tarihinde en çok maç kaybeden takımlar da belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listedeki yerleri ise futbolseverleri şaşırttı.

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN ÇOK MAĞLUP OLAN DEV EKİPLER:

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

40. CHELSEA — 46

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

39. LYON — 46

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

38. CSKA MOSCOW — 46

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

37. ATLETICO MADRID — 49

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

36. BASEL — 49

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

35. PARIS SAINT-GERMAIN — 51

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

34. SPARTAK MOSCOW — 53

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

33. MARSEILLE — 53

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

32. MONACO — 54

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

31. BAYER LEVERKUSEN — 54

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

30. FCSB — 56

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

29. FENERBAHÇE — 57

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

28. INTER — 59

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

27. SPORTING CP — 59

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

26. LIVERPOOL — 60

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

25. CRVENA ZVEZDA — 61

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

24. CLUB BRUGGE — 63

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

23. GNK DINAMO ZAGREB — 63

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

22. ARSENAL — 63

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

21. ROSENBORG — 63

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

20. BORUSSIA DORTMUND — 65

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kaybeden 40 takım belli oldu! Süper Lig devlerinin yeri şoke etti...

19. SHAKHTAR DONETSK — 66