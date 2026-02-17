Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Juventus’u İstanbul’da ezdi! Eğer elerse rakibi kim olacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u İstanbul'da 5 golle geçti. Sarı-kırmızılıların, tur için büyük avantaj elde etmesi sonrası gözler bir sonraki rakiplerine çevrildi.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 23:06 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 23:07
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan maçta rakibi karşısında sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Noa Lang (2), Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Sacha Boey kaydetti.

BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray, Juventus karşısındaki 5 gollük zaferiyle rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

TURU GEÇERSE SON 16

Galatasaray, gelecek hafta Torino'da Juventus'a 2 veya daha üzeri bir skorla mağlup olmaması halinde tur atlayan taraf olacak.

Sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanında tur atlarsa UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.

Galatasaray, Juventus'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ya da Tottenham ikilisinden biriyle karşılaşacak.

G.SARAY, LIVERPOOL'U YIKMIŞTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında bu sezon Liverpool ile kozlarını paylaşmıştı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan maçta rakibini Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

TOTTENHAM'I DA YENMİŞTİ

Galatasaray, Tottenham ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi lig etabında karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan maçta Tottenham karşısında 3-2'lik skorla kazanmıştı.