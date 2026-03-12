Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine Galatasaray damgası!

Şampiyonlar Ligi'nde haftaya damga vuran futbolcular açıklandı. UEFA tarafından duyurulan haftanın 11'inde Galatasaray'ın iki yıldızı da yer aldı. İşte detaylar... Thibaut Courtois – Real Madrid Josip Stanišić – Bayern Munich Robin Le Normand – Atlético Madrid Robert Andrich – Bayer Leverkusen Ismail Jakobs – Galatasaray Federico Valverde – Real Madrid Mario Lemina – Galatasaray Brunstad Fet – Bodø/Glimt Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint‑Germain Michael Olise – Bayern Munich Julián Álvarez – Atlético Madrid