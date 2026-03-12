Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine Galatasaray damgası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i açıklandı. Listede Galatasaray forması giyen iki yıldız da yer aldı. İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i...

Giriş Tarihi: 12.03.2026 20:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 20:21
Şampiyonlar Ligi'nde haftaya damga vuran futbolcular açıklandı. UEFA tarafından duyurulan haftanın 11'inde Galatasaray'ın iki yıldızı da yer aldı. İşte detaylar...

Thibaut Courtois – Real Madrid

Josip Stanišić – Bayern Munich

Robin Le Normand – Atlético Madrid

Robert Andrich – Bayer Leverkusen

Ismail Jakobs – Galatasaray

Federico Valverde – Real Madrid

Mario Lemina – Galatasaray

Brunstad Fet – Bodø/Glimt

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint‑Germain

Michael Olise – Bayern Munich

Julián Álvarez – Atlético Madrid