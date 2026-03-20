Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! 1.3 milyar euro barajını aştı

Giriş Tarihi: 20.03.2026 23:48
Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takım netlik kazandı. Dev heyecanda gözler takımların piyasa değerlerine çevrildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde piyasa değerlerine göre zirvedeki takım netlik kazandı. Dev ekip, 1 milyar 300 milyon euro barajını geride bıraktı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları…

8- Sporting Lizbon | 464 milyon 500 bin euro

7- Atletico Madrid | 587 milyon euro

6- Bayern Münih | 965 milyon 95 bin euro

5- Liverpool | 1 milyar 20 bin euro

4- Barcelona | 1 milyar 170 bin euro

3- Paris Saint Germain | 1 milyar 200 bin euro

2- Arsenal | 1 milyar 230 bin euro

1- Real Madrid | 1 milyar 340 bin euro