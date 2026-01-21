Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları belli oldu! İşte Galatasaray'ın yeri...

Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları belli oldu! İşte Galatasaray'ın yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunda lig aşamasının sonuna yaklaşıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, bugün Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada takımlar, değerleriyle dikkatleri çekiyor. Devler Ligi'ndeki takımların kadro değerlerini sizler için derledik. İşte Galatasaray'ın yeri...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 01:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 01:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında artık sonlara doğru gelindi. 7.hafta maçlarının heyecanı sürerken, takımlar kıyasıya yarış halinde.

Transfermarkt verilerine göre, turnuvadaki tam 7 kulübün kadro değeri 1 milyar Euro barajını aşmış durumda.

Turnuvanın en değerli takımları arasında Premier Lig devleri başı çekerken, İspanya ve Fransa'dan milyar Euro'luk kulüpler listede yer alıyor.

İŞTE TAKIMLARIN DEĞERLERİ….

36 – KAIRAT ALMATY – 14,93 MİLYON EURO

35 – KARABAĞ – 28,65 MİLYON EURO

34 – PAFOS – 30,08 MİLYON EURO

33 – BODO/GLIMT – 57,53 MİLYON EURO

32 – KOPENHAG – 74,85 MİLYON EURO

31 – UNION SG – 107,65 MİLYON EURO

30 – SLAVIA PRAG – 107,75 MİLYON EURO

29 – OLYMPIAKOS – 141,75 MİLYON EURO

28 – AJAX – 163 MİLYON EURO

27 – CLUB BRUGGE – 192,10 MİLYON EURO

26 – VILLARREAL – 263,80 MİLYON EURO

25 – PSV – 275 MİLYON EURO

24 – GALATASARAY – 287,35 MİLYON EURO

23 – ATHLETIC BILBAO – 303 MİLYON EURO

22 – BENFICA – 350,50 MİLYON EURO

21 – MONACO – 351,55 MİLYON EURO

20 – MARSILYA – 385 MİLYON EURO

19 – E.FRANKFURT – 394,40 MİLYON EURO

18 – LEVERKUSEN - 429,25 MİLYON EURO

17 – ATALANTA – 434,60 MİLYON EURO

16 – NAPOLI – 466,80 MİLYON EURO

15 – SPORTING LISBON – 470,50 MİLYON EURO