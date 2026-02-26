Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı 20 stoperi belli oldu! Galatasaray’dan 2 isim listede

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlar sonrası Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar netlik kazandı. CIES, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı stoperlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. CIES'in hazırladığı raporda Galatasaray'dan 2 futbolcu yer aldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı stoperleri…