Trend Galeri Trend Spor Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı 20 stoperi belli oldu! Galatasaray’dan 2 isim listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Öte yandan dikkat çeken bir istatistik yayınlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı 20 stoperi netlik kazandı. CIES'in hazırladığı raporda Galatasaray'dan 2 isim yer aldı.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 17:26 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 17:27
Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlar sonrası Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar netlik kazandı. CIES, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı stoperlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. CIES'in hazırladığı raporda Galatasaray'dan 2 futbolcu yer aldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı stoperleri…

20- Nico Schlotterbeck | 33.20 km/h | Borussia Dortmund

19- Josko Gvardiol | 33.25 km/h | Manchester City

18- Jarell Quansah | 33.32 km/h | Bayer Leverkusen

17- Malick Thiaw | 33.35 km/h | Newcastle United

16- Lorenzo Pirola | 33.38 km/h | Olimpiakos

15- Gonçalo Inacio | 33.46 km/h | Sporting Lizbon

14- Ilya Zabarnyi | 33.48 km/h | Paris Saint Germain

13- Davinson Sanchez | 33.52 km/h | Galatasaray

12- Kevin Medina | 33.55 km/h | Karabağ

11- Willian Pacho | 33.68 km/h | Paris Saint Germain

10- Joel Ordonez | 33.70 km/h | Club Brugge

9- Lloyd Kelly | 33.75 km/h | Juventus

8- Wilfried Singo | 33.76 km/h | Galatasaray

7- Eric Garcia | 34.09 km/h | Barcelona

6- Manuel Akanji | 34.18 km/h | Inter

5- Raul Asencio | 34.22 km/h | Real Madrid

4- Ibrahima Konate | 34.54 km/h | Liverpool

3- Eder Militao | 34.61 km/h | Real Madrid

2- Micky van de Ven | 35.11 km/h | Tottenham

1- Abdukodir Khusanov | 35.80 km/h | Manchester City