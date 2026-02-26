Trend
Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı 20 stoperi belli oldu! Galatasaray’dan 2 isim listede
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Öte yandan dikkat çeken bir istatistik yayınlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı 20 stoperi netlik kazandı. CIES'in hazırladığı raporda Galatasaray'dan 2 isim yer aldı.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 17:27