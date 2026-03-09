Trend Galeri Trend Spor Samsunspor’da Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay iddia! ‘Hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum’

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, maçın hakem yönetimi ve son anlarda yaşananlara dair çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe, Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 09.03.2026 00:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 00:58
Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin üçüncü golüne dair Yüksel Yıldırım, "89. dakikada ofsaytımsı bir gol yedik. 3. yediğimiz golün aynısını Samsun'da attık iptal ettiler! Mağlubiyeti hak etmedik. Bu maçı 4-2 almalıydık. En kötü 2-2 olmalıydı. Goller kaçırdık. Sağlık olsun" dedi.

"HAZMEDEMEDİLER"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a teşekkür eden Yüksel Yıldırım, "Sadettin Saran'a çok teşekkür ederim. Bana edilen küfürler, hakaretler sonrası geldi bana destek oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Samsunspor'un böyle güzel oynamasını hazmedemediler" sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı tartışmayla ilgili Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçeli bir taraftar bana 'Sen şikecisin. Galatasaray'a böyle oynamıyorsun, Fenerbahçe'ye böyle oynuyorsun. Hadi git Galatasaray'a da böyle oyna' dedi. 'Sen maç satıyorsun' deyince ben çıldırdım; parmak salladım, küfür ettim. Açık ve net söylüyorum" açıklamasını yaptı.

Devre arasında Fenerbahçeli yöneticilerin hakemlerle diyaloğa girdiği yönünde duyum aldığını belirten Yüksel Yıldırım, "Devre arasında Fenerbahçeli futbolcular hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum, bana böyle dendi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının kendisine tepki göstermesine dair Yüksel Yıldırım, "Bana ne ya! Bana ne! Karşılarında Yüksel Yıldırım var saygı gösterecekler. Ben kaybetmişim tebrik ediyorum. Fenerbahçe kaç sezondur Galatasaray'ın önüne geçemedi, bu benim suçum mu" şeklinde konuştu.

"AVRUPA MAÇIMIZ OLDUĞU İÇİN KAYBETTİK"

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Bence Avrupa maçımız olduğu için kaybettik biz maçı. Avrupa maçımız olmasaydı perşembe günü, Fenerbahçe'nin içinden geçerdik biz" dedi.

F.BAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın müsabaka sonrası yaptığı açıklamaları cevapladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Yüksel Yıldırım'ın iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmiş bulunmaktayız. Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, maçın ardından tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi ve olayların daha fazla tırmanmaması adına ilgili bölgeye giderek ortamın sakinleşmesi için çaba göstermiştir. Başkanımızın oradaki varlığı, iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kulübe destek amacı taşımamakta, yalnızca gerginliğin sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır.

Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı'nın her maçımız öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamaları adeta bir alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz. Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin doğasına zarar veren, gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."