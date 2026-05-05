Trend Galeri Trend Spor Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların, Samsunspor'un yıldızı ile anlaştığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 09:36
Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Felix Uduokhai ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılarda, Tiago Djalo'nun durumu henüz netlik kazanmadı.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Emmanuel Agbadou'nun yanına partner arayışında olan Beşiktaş'ın rotasını Samsunspor'a çevirdiği aktarıldı.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

VAN DRONGELEN SÜRPRİZİ

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan Rick van Drongelen'in transferini istediği belirtildi.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 27 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibiyle ön görüşme yaptığı aktarıldı.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Rick van Drongelen ve menajerinin transfer için ikna edildiği vurgulandı.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

45 MAÇTA OYNADI

Rick van Drongelen, bu sezon Samsunspor'da 45 maçta oynadı ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

27 yaşındaki stoperin, Samsunspor ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

Stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Rick van Drongelen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Samsunspor’un yıldızı Beşiktaş’a! Sergen Yalçın istedi

200 BİN EUROYA GELDİ

Samsunspor, 2023-2024 sezonu başında Rick van Drongelen için Union Berlin'e 200 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERGEN YALÇIN #SAMSUNSPOR #RİCK VAN DRONGELEN #TRANSFER