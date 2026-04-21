Sergen Yalçın için olay sözler! "Beşiktaş'a ve lige yabancı kaldı"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği SABAH Spor yazarları tarafından değerlendirildi. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın Sergen Yalçın ile ilgili sorusunu SABAH Spor yazarları cevapladı. Murat Özbostan: Beşiktaş, devre arasında 60 milyon euroluk transfer yaptı.. Bir türlü oyun istikrarı yok.. Sergen Yalçın kupayı da alamazsa ne olacak? Levent Tüzemen: Beşiktaş'ın mevcut kadrosu, gelecek sene eğer Avrupa'da oynama şansı olursa şampiyonluk yarışına katılamaz. Çünkü kadro yeterli değil. Kalan haftalar için hiçbir baskı olmamasına rağmen Sergen hocanın, Samsun maçı öncesi, 'Bizim hedefimiz sadece kupadır' demesi, doğru bir anlayış değil. 'KİMSE HEDEFSİZ BIRAKAMAZ' Levent Tüzemen: Beşiktaş gibi Türkiye'nin en önemli kulübünü kimse hedefsiz bırakamaz. Beşiktaş, kupayı alamazsa yönetim, teknik heyet şapkalarını önüne koyup öz eleştiri yapmalıdır. Bülent Timurlenk: Şampiyonluk yarışında yokken ara transferde fırsat transferi yoksa yazı beklemek gerekir. Olan oldu! Sergen Yalçın, 'kupayı alamazsa gitmeli' diyemiyorum çünkü Beşiktaş'ı kağıt üzerinde çalıştırabilecek bir yerli teknik adam göremiyorum. 'BEŞİKTAŞ'A VE LİGE YABANCI KALDI' Bülent Timurlenk: Şampiyonluğun ardından Sergen Yalçın ikinci kez gelene kadar çalışan yabancıların da Beşiktaş'a ve lige yabancı kaldığı ortada. F.Bahçe ile G.Saray arasında açılan gelir makası, Beşiktaş'ı zorlayacak. Ömer Üründül: Beşiktaş'ın kadrosu, rakiplerine göre geride. Yeni transferlerle biraz güç kazandılar ama birinci sınıf bir kadrosu yok. 'YÖNETİMİN DEĞİŞİKLİK YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM' Ömer Üründül: Sergen Yalçın, kupayı kaybetse de gelecek sezon için yönetimin bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Gürcan Bilgiç: Sergen hoca, Fenerbahçe yenilgisi sonrasında ligin üstünü zaten çizmişti. 'İddiamız kalmadı' dedikten sonra oyuncularına nasıl, 'Bu maçı kazanmamız lazım' diyecek. Gürcan Bilgiç: Kupa'da takımın şekli, vücut dili değişir. Daha motive oynarlar. Hedef gerçekleşmezse, camiada 'Sergen gitsin' havası sezmiyorum.