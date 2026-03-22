Trend Galeri Trend Spor Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarının başladığı dönemde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Premier Lig yıldızına kanca attığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 18:41 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 18:43
Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Siyah-beyazlıların transferde rotasını Premier Lig'e çevirdiği aktarıldı.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Beşiktaş'ın radarındaki oyuncunun transferine Sergen Yalçın'ın onay verdiği kaydedildi.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

DAICHI KAMADA İDDİASI

Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada ile ilgilendiği belirtildi.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Beşiktaş'ın Daichi Kamada transferini kısa süre içerisinde tamamlamasının beklendiği kaydedildi.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Daichi Kamada transferine onay verdiği vurgulandı.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

3 ASİST ÜRETTİ

Daichi Kamada, bu sezon Crystal Palace'ta 33 maçta forma şansı buldu ve 3 asist üretti.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

29 yaşındaki Japon yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Daichi Kamada'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Sagan Tosu'da profesyonel olan Daichi Kamada daha sonra Eintracht Frankfurt, St. Truiden ve Lazio'da oynadı.