Sergen Yalçın onay verdi! Premier Lig yıldızına Beşiktaş talip

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlıların transferde rotasını Premier Lig'e çevirdiği aktarıldı. Beşiktaş'ın radarındaki oyuncunun transferine Sergen Yalçın'ın onay verdiği kaydedildi. DAICHI KAMADA İDDİASI Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada ile ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş'ın Daichi Kamada transferini kısa süre içerisinde tamamlamasının beklendiği kaydedildi. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Daichi Kamada transferine onay verdiği vurgulandı. 3 ASİST ÜRETTİ Daichi Kamada, bu sezon Crystal Palace'ta 33 maçta forma şansı buldu ve 3 asist üretti. 29 yaşındaki Japon yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Daichi Kamada'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Sagan Tosu'da profesyonel olan Daichi Kamada daha sonra Eintracht Frankfurt, St. Truiden ve Lazio'da oynadı.