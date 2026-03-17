Serkan Reçber önerdi, Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'a 20 milyon Euro'luk stoper...

Süper Lig'de gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Beşiktaş'ta rota Fransa''nın Marsilya takımına çevrildi. Fransız ekibinden devre arasında Murillo'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın bu kez Arjantinli yıldıza onay verdiği ifade edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.03.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 15:10
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ideal savunma kurgusunu oturtmak için yoğun mesai harcıyor.

Geçen hafta Galatasaray derbisinde Emmanuel Agbadou'nun yanında Felix Uduokhai'yi oynatan 53 yaşındaki teknik adam denemelerine devam ediyor.

Gençlerbirliği deplasmanında Fildişi Sahilli yıldızın partneri bir kez daha değişirken, bu kez Tiago Djalo stoperde görev yaptı.

Portekizli savunmacının göz dolduran performansının ardından stoper hattındaki rekabet de kızışmış durumda.

EMİRHAN PLANLARI BOZDU

Deneyimli çalıştırıcının asıl planı Emirhan ile sezonu tamamlamaktı. Ancak milli futbolcunun Göztepe maçındaki sakatlığı planları sekteye uğrattı.

ROTA FRANSA

Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, Agbadou'nun yanına 'lider stoper' arayışında rotasını Fransa'ya çevirdi.

MEDINA'YA ONAY ÇIKTI

Sergen Yalçın'ın Futbol Koordinatörü Serkan Reçber'in önerdiği Facundo Medina ismine onay verdiği aktarıldı.

HAMLE YAPILACAK

Beşiktaşlı kurmaylar, kulübüyle olan sözleşmesi haziranda sona erecek 26 yaşındaki Arjantinli savunmacı için yaz döneminde harekete geçecek.

LENS'TE KİRALIKTI

Geçen yılı Fransız ekibi Lens'te kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, sezon başında Marsilya'ya geri döndü.

7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Arjantin devi River Plate'in alt yapısında yetişen Medina, 7 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 26 yaşındaki stoper, bu sezon Ligue 1'de (Fransa Ligi) 10 maçta süre alırken, skora katkı yapamadı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Facundo Medina'nın öne çıkan vasıfları geriden oyun kurma, agresif savunma, pozisyon bilgisi ve çok yönlü olması. Zaman zaman sol bekte de görev alabildiği için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor.

FİZİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

'Topla oynayabilen stoper' profiline iyi bir örnek teşkil ediyor. 1,84 boyundaki oyuncu, güçlü fiziği nedeniyle top kapma ve ikili mücadelelerde oldukça başarılı.