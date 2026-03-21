Shakhtar’ın yıldızından Arda Turan ve Galatasaray sözleri! “Çok istiyorduk”

Shakhtar Donetsk'te forma giyen Lassina Traore, Arda Turan ve Galatasaray ile ilgili konuştu. Lassina Traore, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Direkt oyunu seviyor. Modern bir futbol oynatmak istiyor. Çünkü o farklı bir tarzda futbol oynamıştı; Pep Guardiola ve Luis Enrique ile birlikte tiki-taka dönemlerinde oynamıştı... Dolayısıyla geçmişini günümüze uyarlayarak, biraz daha direkt ve günümüz futboluna biraz daha uygun bir oyun ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bence o, Diego Simeone ve Luis Enrique'nin bir karışımı.' 'GALATASARAY TARAFTARI BİZİ DESTEKLEYECEKTİ' 'Son 16 turu rövanş maçının Polonya yerine Türkiye'de oynanmasını isteyen Arda Turan mıydı? Bu konuda sana bir şeyler söyledi mi?' 'Hepimiz bu girişimden haberdardık, ama herhangi bir sonuca ulaşmadı. Arda Turan'ı sevenlerin ve Galatasaray taraftarlarının gelip bize destek olabilmesi için Türkiye'de oynayabilmeyi gerçekten çok istiyorduk. Poznan'ın Polonya'da zaten bir taraftar desteğine sahip olduğu düşünülürse, bu bizim için çok faydalı olurdu... Ancak grup aşamasının tamamını burada oynadığımızdan UEFA buna onay vermedi.'