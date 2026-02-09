Shane Larkin’den Ergin Ataman için olay sözler! ‘Sizi ateşe atıyor’

Shane Larkin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yine de olaya farklı bir açıdan daha bakabiliriz. O sezon tamamlanmış olsaydı muhtemelen bir daha Avrupa'da oynamazdım. Aradan epey zaman geçtiği için söyleyebilirim, o sezonun sonunda NBA'den (Detroit) teklif aldım ve kabul ettim. Kontratımda NBA çıkış maddesi vardı. COVID'den dolayı NBA'de o yıl serbest oyuncu dönemi, Ağustos ayında başlıyordu. Sorun şu ki Efes ile kontratıma göre Temmuz'un 20'sine kadar bir NBA takımıyla anlaşamazsam çıkış maddesi geçersiz oluyordu. NBA'de serbest oyuncu dönemi başlamadığı için başta resmi teklif yapamadılar. Yapabildikleri ilk günde ise hemen teklifi kabul ettim. Hatta kabul ettikten sonra Dunston'ı, Beaubois'yı aradım. Onlara 'Sizi seviyorum. Efes'te 'bitmemiş bir işimiz' olduğunu biliyorum ama geri dönmek için en büyük fırsatım bu' dedim. 3 yıl için önemli bir para teklif etmişlerdi. Yine de bahsettiğim koşullardan dolayı geri dönemedim. Geri dönemediğim için EuroLeague'de 'back to back' yaptık."