ŞİFRESİZ KANALDA! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar GS UEFA Avrupa Ligi maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Çıktığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik ile 10 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılar Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Son olarak konuk ettiği Totenham'ı sahasında 3-2 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri beşinci maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri ve tüm detaylar…