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ŞİFRESİZ KANALDA! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar GS UEFA Avrupa Ligi maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Çıktığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik ile 10 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılar Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Son olarak konuk ettiği Totenham'ı sahasında 3-2 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri beşinci maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:48
ŞİFRESİZ KANALDA! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar GS UEFA Avrupa Ligi maçı

AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı için heyecan dorukta. İlk kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray geride kalan dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik yakaladı. Beşinci haftada Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek sarı kırmızlı takım hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, AZ Alkmaar GS maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

ŞİFRESİZ KANALDA! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar GS UEFA Avrupa Ligi maçı

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

ŞİFRESİZ KANALDA! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar GS UEFA Avrupa Ligi maçı

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Afas Stadion'da oynanacak olan mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞİFRESİZ KANALDA! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar GS UEFA Avrupa Ligi maçı

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladığı 10 puanla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.

ŞİFRESİZ KANALDA! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar GS UEFA Avrupa Ligi maçı

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ ALINAN SONUÇLAR

Galatasaray-PAOK 3-1

Rigas Skola-Galatasaray 2-2

Galatasaray-Elfsborg 4-3

Galatasaray-Tottenham 3-2

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