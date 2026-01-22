Trend Galeri Trend Spor Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

Fenerbahçe'nin Real Betis'e sezon başında kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat için resmi açıklama geldi. Real Betis Başkanı Angel Haro, Sofyan Amrabat'ın geleceğine dair konuştu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 22.01.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:09
Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan Sofyan Amrabat'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

La Liga ekibi Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için İspanyol temsilcisinden açıklama geldi. Real Betis Başkanı Angel Haro, Sofyan Amrabat'ın geleceğine dair soruyu cevapladı.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

"KENDİSİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Real Betis Başkanı Angel Haro, Sofyan Amrabat ile ilgili şu sözleri dile getirdi: "Kendisiyle görüşüyoruz. Performansından memnunuz."

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

Angel Haro, Utrecht maçında sakatlanan Sofyan Amrabat'ın en kısa sürede sahalara dönmesini umduklarını dile getirdi.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

29 yaşındaki Sofyan Amrabat, Real Betis'te şu ana kadar 11 maça çıktı. Sofyan Amrabat, Real Betis'te 721 dakika sahada kaldı.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

F.BAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

12 MİLYON EUROYA İMZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini sezon başında aldı. Sarı-lacivertliler, bonservis bedeli olarak 12 milyon euro ödedi.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat daha sonra Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona ve Manchester United'da oynadı.

Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

29 yaşındaki orta saha, Fas Milli Takımı'nda 73 mücadelede forma şansı buldu.