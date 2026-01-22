Sofyan Amrabat için resmi açıklama! Fenerbahçe kiralık göndermişti

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan Sofyan Amrabat'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. La Liga ekibi Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için İspanyol temsilcisinden açıklama geldi. Real Betis Başkanı Angel Haro, Sofyan Amrabat'ın geleceğine dair soruyu cevapladı. 'KENDİSİYLE GÖRÜŞÜYORUZ' Real Betis Başkanı Angel Haro, Sofyan Amrabat ile ilgili şu sözleri dile getirdi: 'Kendisiyle görüşüyoruz. Performansından memnunuz.' Angel Haro, Utrecht maçında sakatlanan Sofyan Amrabat'ın en kısa sürede sahalara dönmesini umduklarını dile getirdi. 29 yaşındaki Sofyan Amrabat, Real Betis'te şu ana kadar 11 maça çıktı. Sofyan Amrabat, Real Betis'te 721 dakika sahada kaldı. F.BAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 12 MİLYON EUROYA İMZA Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini sezon başında aldı. Sarı-lacivertliler, bonservis bedeli olarak 12 milyon euro ödedi. Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat daha sonra Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona ve Manchester United'da oynadı. 29 yaşındaki orta saha, Fas Milli Takımı'nda 73 mücadelede forma şansı buldu.