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Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

Portekiz'i 90+4'te galibiyete taşıyan 25 yaşındaki Gonçalo Ramos, son bir yılda 9 ayrı maçın son anlarında kurtarıcı rolünü üstlendi. İşte o maçlar...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 08:53
Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

Hırvatistan karşısında 90+4'te zaferi Portekiz'e getiren isim olan Gonçalo Ramos, karşılaşmanın ardından "Son dakikalarda ihtiyaç duyulduğunda ben her zaman oradayım" ifadelerini kullandı.

Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

25 yaşındaki futbolcu gerçekten de sarf ettiği bu sözlerin karşılığını fazlasıyla veriyor. Yıldız oyuncu, son 1 yılda 9 ayrı maçın son anlarında sahne alarak kurtarıcı rolünü üstlendi.

Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

Dünya Kupası'nda toplam gol sayısını 4'e çıkarırken her 42.5 dakikada bir ağları havalandırarak Portekiz Milli Takım tarihinin en iyi ortalamasını yakaladı.

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Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

Kariyeri boyunca 97 gol kaydeden Ramos, bunların yüzde 31'ini sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda bularak kendisine güvenen hocalarını yanıltmadı.

Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

Dünya Kupası devam ederken Paris Saint Germain'den 74 milyon Euro bonservise Milan'a giden Portekizli, İtalyan ekibinin en pahalı imzası olarak rekor kırmıştı.

Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

Başarılı futbolcu, 2019 U19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da 4 golle krallık tacını takmıştı.

Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

İŞTE O GOLLER

2-1 Hırvatistan - 90+4. dakika

3-1 Toulouse - 90. dakika

2-2 Marsilya - 90. dakika

Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

5-0 Rennes - 90. dakika

1-0 Nice - 90. dakika

1-2 Barcelona - 90. dakika

Son anların kritik adamı Gonçalo Ramos tam 9 maçta takımını kurtardı!

4-0 Atalanta - 90. dakika

2-2 Tottenham - 90. dakika

4-0 Real Madrid - 87. dakika

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GONÇALO RAMOS #PORTEKİZ