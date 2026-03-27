Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan Sadio Mane bombası! Teklif yapıldı

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın Al Nassr forması giyen Sadio Mane'yi transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Senegalli yıldız için teklif yaptığı iddia edildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 27.03.2026 23:37
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken Sadio Mane iddiası geldi.

Siyah-beyazlıların, Al Nassr forması giyen Senegalli sol kanat oyuncusunu renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Byan Nassr'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Sadio Mane ile ilgilendiği vurgulandı.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş'ın Sadio Mane transferi için teklif yaptığı belirtildi.

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr'da 26 maçta oynadı ve 1833 dakika sahada kaldı.

33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu süreçte 10 kez rakip fileleri havalandırdı. Sadio Mane, takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sadio Mane'nin Al Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor.

Senegalli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

30 MİLYON EUROYA İMZA

Al Nassr, 2023-2024 sezonu başında Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Generation Foot'ta futbola başlayan Sadio Mane daha sonra Metz, RB Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih'te oynadı.

MİLLİ FORMAYLA 52 GOL

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Senegal Milli Takımı'nda 124 maçta süre aldı ve 52 gol sevinci yaşadı.